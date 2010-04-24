Азаров осмотрит строительство "Олимпийского"

Сегодня после участия в субботнике премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ намерен ознакомиться с ходом реконструкции НСК «Олимпийский», строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода, транспортной развязки на Московской площади и некоторых других объектов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам и подчеркнул, что строительство данных объектов было запланировано еще во время премьерства Виктора ЯНУКОВИЧА, но, к сожалению, реализация проектов идет медленно.

«Те объекты, на которые мы сейчас едем, это те объекты, которые были заложены, запроектированы нашим правительством несколько лет назад. Я знаю по документам, в каком состоянии они находятся, и хочу увидеть это собственными глазами. Хочу оценить, что делает киевское руководство и что надо сделать правительству, чтобы совместными усилиями довести эти объекты до завершения. По плану нашему они должны были уже все работать… Я хочу понять, почему они не работают до сегодняшнего дня, и что нужно сделать, чтобы мы их в обозримые сроки завершили», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер считает, что наверняка строительству этих объектов не уделяется должное внимание и выделяется не полное финансирование.

«Мне хотелось бы, чтобы и киевское руководство перестроило свою работу, и Кабинет министров не так, как в прошлый период времени враждовал с Киевом, а впрягся в эту работу совместно, как мы с мэром елку сажали вместе – он с лопатой, я с ведром. Вот так мы и за киевские объекты должны взяться. Проблем в Киеве очень много», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что правительство готово оказывать финансовую поддержку достройке этих объектов и намерено жестко контролировать использование средств.

Кроме того, в ходе поездки Н.АЗАРОВ намерен также посмотреть, как в Киеве проводится субботник. «Посмотрим. Где мусор – сразу Леониду Михайловичу (ЧЕРНОВЕЦКОМУ) скажем: вылезай из автобуса, бери лопату в руки и вместе с теми, с кем положено, убирай мусор. Ну, не должна столица нашей страны вся быть в мусоре», - заявил Н.АЗАРОВ.