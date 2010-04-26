Порядок передвижения президентского кортежа будет пересмотрен

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Министерству внутренних дел и Управлению государственной охраны пересмотреть инструкции относительно организации, требований, порядка и правил передвижения кортежей высших руководителей государства.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник Управлении государственной охраны Игорь КАЛИНИН.

Он отметил, что соответствующей межведомственной инструкцией, которая основывается на требованиях законодательства относительно охраны высших руководителей государства, определен порядок построения, передвижения и прохождения кортежей.

«Поэтому киевское ГАИ несет ответственность за обеспечение этих требований и определяет режим перекрытия дорожного движения», - отметил И.КАЛИНИН.

Начальник УГО подчеркнул, что в соответствии с этими законодательно определенными требованиями, на пути следования кортежа Президента Украины не должно быть никаких транспортных средств, людей, животных и других объектов.

«Поэтому вдоль всего маршрута проезда стоят сотрудники Министерства внутренних дел», - отметил И.КАЛИНИН.

В то же время он подчеркнул, что режим обеспечения передвижения главы государства определяется и вводится в зависимости от обстоятельств, которые определяются данными оперативной информации, уровня угроз и многих других факторов.

«Я буквально накануне проводил совещание по этому вопросу с ответственными за кортеж Президента и предупредил: при отсутствии реальных причин не действовать по повышенному уровню. Все должно быть адекватным имеющейся ситуации и даже с несколько более низким коэффициентом угроз», – сказал начальник УГО.

«Но не все от нас зависит», – также отметил он.

И.КАЛИНИН сообщил, что, сейчас ведется работа над минимизацией неудобств, возникающих из-за передвижения кортежа Президента. Он не исключил, что действующие инструкции, регламентирующие передвижение главы государства, будут пересмотрены.

«Возможно, будем пересматривать, ведь об этом распорядился Виктор Федорович», - подчеркнул начальник УГО.