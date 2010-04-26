Конотоп готовится встретить «Поезд Победы»

В рамках празднования 65-летия Победы в городе Конотоп Сумской области готовятся к встрече праздничного «Поезда Победы», который пройдет по маршруту Брест-Минск-Киев-Москва и на котором проедут ветераны Великой Отечественной войны трех стран – Беларуси, Украины и России.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского областного совета, вероятно, что одной из остановок поезда на пути из Киева в Москву станет и Конотоп. Поэтому по вопросам подготовки города к этому мероприятию и решению вопросов благоустройства железнодорожного вокзала и привокзальной зоны городской председатель Иван ОГРОХИН провел специальное совещание. По его итогам он дал поручение соответствующим службам совместно с коммунальными предприятиями города в кратчайшие сроки упорядочить территорию вокзала и привокзальную площадь, убрать от мусора железнодорожные полосы, обустроить все железнодорожные объекты, привести к должному санитарному и эстетичному состоянию прилегающие рынки и другие заведения торговли, находящиеся рядом с железнодорожным вокзалом, а также в кратчайшие сроки закончить работы по ремонту и обустройству помещений вокзала. К встрече «Поезда Победы» в Конотопе готовят также ряд праздничных мероприятий.