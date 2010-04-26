«Богдан Моторс» в І кв. увеличил убыток в 2 раза

ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс» (ранее ОАО «Луцкий автомобильный завод»), входящее в корпорацию «Богдан», в январе-марте т.г. увеличило чистый убыток в 2,1 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, - до 86,090 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, в январе-марте т.г. «Богдан Моторс» сократил чистый доход на 6,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, – до 332,181 млн. грн., а также сократил валовой доход (выручку) от реализации на 6,4% – до 402,366 млн. грн.

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

В настоящее время методом полномасштабного производства выпускаются легковые авто Lada и Hyundai. В текущем году эти автобренды занимают соответственно первое и второе место по продажам в Украине.

Корпорация «Богдан» в июне 2008 года ввела в эксплуатацию завод в Черкассах по производству легковых автомобилей, инвестировав в этот проект свыше 330 млн. долл.

В 2009 году «Богдан Моторс» увеличил чистый убыток в 1,96 раза, по сравнению с 2008 годом, - до 621,596 млн. грн.