Госавиаадминистрация разработает новый проект Воздушного кодекса

Госавиаадминистрация до конца апреля этого года отработает новый проект Воздушного кодекса Украины со всеми своими управлениями и отделами, учтя все необходимые замечания и предложения.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, отработанный авиационным ведомством вариант кодекса будет подан на рассмотрение и согласование МТСУ.

Новый Воздушный кодекс Украины является одним из основных документов, который нуждается в первоочередном принятии. При условии полноценного функционирования украинского парламента в этом году авиационная отрасль Украины сможет получить Воздушный кодекс в обновленной редакции, отмечается в сообщении.

Как напоминают в министерстве, новый Воздушный кодекс – документ, который уже не первый год ожидают все авиаторы Украины. «Сейчас нам необходимо объединить усилия и всеми возможными средствами способствовать принятию Воздушного кодекса в новой редакции. Замедление или задержка процесса внесения изменений в него может оставить Украину, как авиационное государство, далеко позади общемирового прогресса международной авиации», - отметил министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО.

Напомним, 9 апреля этого года правительственный комитет принял решение не поддерживать проект Воздушного кодекса, инициаторами которого являются народные депутаты, зарегистрированный в Верховной Раде Украины под №6078, принимая во внимание значительное количество замечаний от министерств и ведомств. При этом Кабинет министров Украины поручил Министерству транспорта и связи Украины создать новый проект Воздушного кодекса Украины и, ориентировочно, к середине мая подать его на рассмотрение правительственного комитета, предварительно согласовав отмеченный проект со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами. Правительственный комитет, в свою очередь, будет принимать решение относительно последующего представления проекта на регистрацию в Верховную Раду.

Как сообщал УНИАН, 21 октября 2009 г. ВР отклонила проект Воздушного кодекса Украины, зарегистрированный 29 апреля 2009 г. в парламенте Кабинетом министров (№4419). При этом депутаты также не смогли отправить проект документа на доработку, не набрав достаточного количества голосов.

В феврале 2010 г. в Верховной Раде был зарегистрирован проект Воздушного кодекса Украины (№6078), инициаторы проекта – депутаты Блока Юлии ТИМОШЕНКО Борис ШИЯНОВ и Игорь ВОРОТНЮК.