Ford отзовет свыше 33 тыс. машин из-за сидений

Ford Motor Co отзовет 33.256 автомобилей нескольких моделей 2010 года выпуска из-за того, что их механизм наклона передних кресел может причинить травмы в случае аварии, сообщает Рейтер.

Об этом компания сообщила Администрации по безопасности дорожного движения США.

Ford отметил, что не имеет информации о каких-либо травмах, полученных в связи с обнаруженным дефектом.

Отзыв относится к некоторым Ford Fusion 2010 года, седанам Mercury Milan, выпускавшимся с 11 декабря по 3 февраля в Мексике, а также джипам Ford Explorer и Mercury Mountaineer, выпускавшимся с 15 декабря по 3 февраля на заводе в американском штате Кентукки.