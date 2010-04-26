КМУ рассчитывает получить 10 млн. евро от ЕБРР и ЕИБ

Кабинет министров Украины в 2010 г. рассчитывает получить по 5 млн. евро от ЕБРР и ЕИБ в рамках кредита на реконструкцию автомобильных дорог на подъездах к Киеву.

Об этом говорится в проекте закона о Государственном бюджете Украины, подготовленном Кабмином и размещенном на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, общая сумма транша – 826,2 млн. евро – по 413,1 млн. евро от ЕИБ и ЕБРР. Реализация проекта начнется в 2010 г., завершится – в 2025 г.

Как отмечается в проекте Госбюджета, в результате улучшится транспортно-эксплуатационного состояние на отдельных участках дорог. До конца 2010 г. на участках, где будут завершены работы, значительно улучшатся условия дорожного движения, вырастет пропускная способность дорог.

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк (ЕБРР и ЕИБ) предоставят 900 млн. евро «Укравтодору» на финансирование реконструкции дорог на подъездах к Киеву.

Первая фаза проекта предусматривает ремонт секции дороги Киев – Чоп (14+080 –128+000 км отдельными сегментами), ремонт секции M07 дороги Киев – Ковель–Ягодин (28+080 –64+000 км).

Вторая фаза проекта предусматривает ремонт секции дороги Киев – Чоп (128+000 –152+400 км), ремонт секции дороги Киев – Минск (18+730 –98+000 км); ремонт секции дороги Киев – Одесса (17+740 –87+000 км); ремонт секции дороги Киев – Знаменка (14+470 – 43+345 км), ремонт дороги Киев – Иванкив (11+432 –48+000 км).

Ожидается, что тендеры по первой фазе проекта начнутся во втором квартале 2010 г., по второй фазе - в первом/втором квартале 2011 г.

Напомним, «Укравтодор» вел переговоры с ЕИБ и ЕБРР о финансировании реконструкции автодорог вокруг Киева в радиусе 50 км. Предусматривается реконструкция практически всех основных дорог вокруг Киева: от Киева до Житомира (до 128 км), Киев–Ковель, Киев–Одесса, Киев–Знаменка (дорога на Обухов), Киев–Луганск–Изварино, Киев–Чернигов. Общая стоимость проекта оценивалась в 1 млрд. 103,4 млн. евро.