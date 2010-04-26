В Китае появились первые подделки планшета iPad

Спустя всего три недели с момента своего появления на прилавках магазинов долгожданный планшетный компьютер iPad от Apple Inc уже стал жертвой китайских поддельщиков, сообщает Рейтер.

Спрос на планшеты iPad довольно быстро превысил предложение на домашнем рынке, что заставило Apple на некоторое время отложить поставки своего нового гаджета в магазины за пределы США. Однако в магазине электроники в городе Шэньчжэнь, граничащего с Гонконгом, китайские потребители уже могут с легкостью найти подделки iPad.

Пиратская версия iPad выглядит массивнее и имеет более прямоугольную форму, нежели оригинал. Подделка, имеющая три USB-порта и работающая с ОС Windows, стоит 2.800 юаней ($410), что несколько дешевле настоящих iPad. Цена оригинального планшета от Apple в США составляет $499- $699 в зависимости от объема жесткого диска.

Пиратские копии iPad можно также найти в некоторых интернет-магазинах Китая.

"Это всего лишь первый грубый вариант... Впоследствии фабрики смогут сделать более совершенную копию", - рассказал один из продавцов по имени Лин.

За неделю с 3 апреля Apple удалось продать в США более 500.000 планшетов iPad.