В Кировоградской обл. реализация услуг связи сократилась

В январе-марте 2010 года в Кировоградской области реализация услуг связи населению сократилась на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 97,5 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Наибольшая часть доходов получена от реализации услуг мобильной (45,8 млн. грн.), почтовой (13,5 млн. грн.), телефонной городской (12,7 млн. грн.) и телефонной междугородней (7,9 млн. грн.) связи.

Объем реализации почтовых услуг населению в январе-марте 2010 года составил 36,4 млн. грн., что на 0,3% больше, чем в 1-м квартале 2009 года. Предприятиям оказано услуг на 61,1 млн. грн.