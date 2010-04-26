В Киеве будет создана служба контроля состояния дорог

В Киеве вскоре будет создана независимая Служба контроля состояния дорожного покрытия и разметки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, соответствующее поручение дал заместитель председателя КГГА Денис БАСС.

«По состоянию на сегодняшний день около 85% киевских улиц нуждаются в капитальном ремонте. Такая ситуация сложилась из-за того, что последние 30 лет на ремонт дорог почти не выделялись средства. Лишь последние три года мы выполняем ежегодный норматив и ремонтируем дорожное покрытие в необходимом объеме, однако этого мало. Именно поэтому мы решили создать специальную независимую службу, которая ежедневно будет следить за состоянием дорог в городе и ходом работ по их ремонту. Благодаря этому мы сможем увидеть объективную картину состояния дорожного покрытия и ускорить восстановление дорог, чтобы европейская столица имела дороги европейского уровня», - сказал Д.БАСС.

По его словам, в обязанности новой службы будут входить: ежедневный мониторинг состояния дорожного покрытия и разметки; фотографирование ямочности, других повреждений дорожного покрытия и повреждения или отсутствия разметки.

Об изменениях на дорогах столицы – восстановлении дорожного полотна и разметки – Служба контроля будет отчитываться еженедельно и будет предоставлять соответствующие фотографии с фиксацией состояния дороги до и после проведения работ.

Кроме того, Служба контроля будет принимать во внимание жалобы горожан, поступающие в «Службу помощи мэра киевлянам 15-51», и будет реагировать на них.