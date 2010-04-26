"Винниччина-Авто" увеличила убытки

ОАО "Винниччина-Авто" в 2009 году увеличило убытки почти в 5,8 раз, или на 1,8 млн. грн., по сравнению с 2008 годом – до 1,433 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, в 2009 году чистый доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) предприятия сократился на 35,08%, или 7,511 млн. грн., по сравнению с 2008 годом – до 13,901 млн. грн., а валовой доход сократился на 35,48%, или 9,189 млн. грн. – до 16,709 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 2008 год "Винниччина-Авто" завершила с убытком 0,249 млн. грн. против 3,853 млн. грн. прибыли в 2007 году. Чистый доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) увеличился на 1,59%, или 0,335 млн. грн., по сравнению с 2007 годом – до 21,412 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Винниччина-Авто" основано в 1993 году. Предприятие занимается ремонтом и техническим обслуживанием легковых автомобилей и других транспортных средств.

91,066% акций "Винниччина-Авто" владеет акционерное общество "Украинская автомобильная корпорация" (Киев).