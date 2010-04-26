В Запорожье на ж/д станции произошла утечка

В Запорожье на железнодорожной станции "Запорожье-Левое" произошла утечка углеводного газоконденсата из цистерны емкостью 60 тонн, следовавшей от станции "Евпатория-товарная" до станции "Шебелинка" Донецкой области.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС в Запорожской области, "утечка воздушно-газовой смеси произошла 25 апреля в 14.45 в результате температурного воздействия окружающей среды и повышения давления в железнодорожной цистерне с углеводным газоконденсатом".

"На место происшествия прибыли спасатели ГУ МЧС Украины в Запорожской области, которые провели оперативное развертывание сил и средств для тушения возможного пожара в районе дислокации цистерны. После этого для ликвидации технологической неисправности была осуществлена замена затяжной арматуры заливной горловины для улучшения ее герметизации и проведено стравливание избыточного давления с помощью открытия заливной крышки цистерны. В 16 часов неисправность была устранена", - сообщили в МЧС.

О том, сколько углеводного газоконденсата успело вытечь на запорожской ж/д станции, и какой ущерб окружающей среде был причинен, официально не сообщается.