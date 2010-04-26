ЮЖД увеличила доходы

Южная железная дорога (ЮЖД) в первом квартале текущего года увеличила доходы от всех видов деятельности на 11,9%, или 146,79 млн. грн., по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЖД.

Согласно сообщению, за отчетный период доходы ЮЖД от всех видов деятельности составили 1,4 млрд. грн., что на 6,6%, или 85,9 млн. грн., больше плановый показателей.

В частности, за выполнение перевозок получено 1,2 млрд. грн., что на 8,6%, или 97,8 млн. грн., больше плана, и на 12%, или 131,5 млн. грн., больше, чем за январь-март 2009 года.

За отчетный период ЮЖД уплатила в госбюджет 172,5 млн. грн. налогов.

По данным пресс-службы, предприятие выполнило задания финплана по всем основным финансово-экономическим показателям – доходам, расходам и прибыли, себестоимости перевозок, производительности труда и др. Выполнены обязательства дороги и перед бюджетом и другими целевыми фондами.