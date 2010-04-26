Украина и Оман намерены открыть воздушное сообщение

Сегодня, 26 апреля, в Министерстве транспорта и связи Украины начались двусторонние переговоры относительно осуществления воздушного сообщения между Украиной и Султанатом Оман.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минтранса.

Отметим, на сегодняшний день между Украиной и Оманом нет прямого воздушного сообщения.

Участие в переговорах принимают руководители авиационных администраций обеих стран, а также представители крупнейших авиакомпаний.

Переговоры будут длиться два дня, по их результатам стороны подпишут протокол, который будет определять принципы взаимодействия и последующие шаги стран относительно установления воздушного сообщения.

Среди вопросов, которые планируется обсудить во время переговоров, – проработка проекта Соглашения о воздушном сообщении, назначение авиапредприятий, коммерческие права (частоты), чартерные перевозки и т.п.