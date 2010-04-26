«Днеправиа» увеличила убыток

ОАО «Авиационная компания «Днеправиа» по итогам 2009 года увеличило чистый убыток на 26,9% по сравнению с 2008 годом – до 274,723 млн. грн.

Об этом говорится в официальном отчете предприятия, размещенном на сайте ГКЦБФР.

Согласно сообщению, за указанный период выручка «Днепроавиа» увеличилась на 79,97% по сравнению с 2008 годом – до 734,516 млн. грн., чистый доход возрос на 81,4% – до 675,81 млн. грн., себестоимость реализации работ и услуг увеличилась на 77,8% – до 874,345 млн. грн.

Отрицательный финансовый результат от обычной деятельности предприятия до налогообложения (убыток) увеличился на 28,2% – до 276,286 млн. грн.

По информации авиакомпании, в 2009 году объем перевозок пассажиров «Днеправиа» увеличился по сравнению с 2008 годом на 146%. Основной доход принесли международные перевозки. Главными конкурентами ОАО "АК "Днеправиа" по перевозкам являются авиакомпании ОАО "Аэрофлот-Дон" (Россия), АК "Австрийские авиалинии» (Австрия), АК "Эль-Аль" (Израиль), АК "Турецкие авиалинии" (Турция).

Как сообщал УНИАН, в августе 2009 года Фонд госимущества Украины продал днепропетровскому ООО «Галтера» 94,572% «Днеправиа» за 59,017 млн. грн.

Справка УНИАН. В состав ОАО «АК «Днеправиа» входит аэропорт «Днепропетровск», имеющий статус международного. Авиакомпания располагает также парком самолетов, инженерно-авиационной базой, пассажирским аэровокзалом, грузовым (складским), гостиничным и административным комплексами.