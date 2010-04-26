Абонбаза операторов сотовой связи уменьшилась

По состоянию на конец марта 2010 года совокупная абонентская база операторов сотовой/мобильной связи в Украине, по сравнению с предыдущим месяцем, уменьшилась на 30,5 тыс. пользователей или на 0,06% - до 55,05 млн. абонентов (активированных SIM-карт).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе украинского представительства российского агенства iKS-Consulting.

Согласно сообщению, уровень номинального проникновения сотовой связи от общей численности населения страны на конец марта 2010 года, по сравнению с показателем предыдущего месяца, остался неизменным - 119,9%.

Абонентская база операторов мобильной связи стандарта GSM по итогам марта 2010 года составила 53,415 млн. абонента или 97,03% от числа сотовых пользователей Украины (в феврале – 53,472 млн. абонентов или 97,08%). На долю CDMA-операторов в марте приходилось 1,166 млн. абонентов или 2,12% общей абонбазы (1,148 или 2,09% в феврале). Остальные абоненты подключены к единственной в Украине сети в стандарте UMTS компании «Укртелеком» (ТМ Utel).

По итогам марта 2010 года, по сравнению с предыдущим месяцем, у всех, кроме «Астелита», операторов «первого эшелона» количество абонентов уменьшилось. Так, число клиентов снизилось у «Киевстара», «МТС-Украина» и украинского подразделения Beeline – соответственно, на 45,9, 39,6 и 4,4 тыс. пользователей. У life:) числе клиентов выросло на 33 тыс. абонентов.

Лидером в рейтинге операторов с наибольшей абонентской базой за отчетный период является «Киевстар», у которого по итогам марта т.г. насчитывалось 21,93 млн. абонентов или 39,8% от всей абонентской базы сотовой/мобильной связи Украины. На втором месте – УМС (ТМ «МТС-Украина»), чье число абонентов на конец марта составило 17,35 млн., доля рынка – почти 31,5%. Третью позицию в рейтинге занимает компания «Астелит» - 12,16 млн. клиентов (22,1%). У объединенной компании под ТМ Beeline («Украинские радиосистемы» и «Голден Телеком») – 1,97 млн. абонентов (доля рынка 3,6%).