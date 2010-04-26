ЕБРР готов финансировать инфраструктурные проекты в Украине

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов финансировать крупные инфраструктурные проекты в Украине.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, об этом заявил президент ЕБРР Томас МИРОВ сегодня в ходе встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

В частности, он отметил, что после уточнения параметров, по предложению правительства Украины, банк может принять участие в финансировании строительства высоковольтной линии Запорожская АЭС – Каховская ГЭС, достройке европейской автомагистрали М-6 на участке Житомир-Киев, модернизации железнодорожного сообщения Полтава-Кременчуг.

Также Т.МИРОВ отметил, что банк интересуют муниципальные проекты в сфере теплоснабжения населенных пунктов.

Президент ЕБРР заявил, что руководство банка знает, какие масштабные проблемы стоят перед правительством Украины, и задание какой сложности придется решать, потому банк готов помочь в этой деятельности. «В прошлом году, в разгар кризиса, ЕБРР инвестировал в Украину 1,5 миллиардов долларов, акцентировав усилие на поддержке банковского сектора. В текущем году мы готовы вложить такие же средства, и по согласованию с правительством намереваемся акцентировать внимание на поддержке сектора государственного управления», - отметил Т.МИРОВ.

В свою очередь Н.АЗАРОВ сказал, что приоритетными для правительства являются проекты по модернизации украинской газотранспортной сети как наиболее эффективного пути газоснабжения Европы и проекты системного энергосбережения в украинской экономике. Он заверил президента ЕБРР, что правительство будет поддерживать и гарантировать эффективные и муниципальные проекты, отметив как первоочередные задачи - строительство метро в Киеве, достройку Подольско-Воскресенского мостового перехода, внедрение энергосберегающих технологий в коммунальном секторе. «Мы хотели бы, например, чтобы в каждой квартире достаточно быстро были установлены современные счетчики тепла и теплой воды. Правительство готово принимать финансовое участие в таком проекте вместе с муниципалитетами и ЕБРР», - заявил Н.АЗАРОВ.

По его мнению, привлечение средств ЕБРР в киевские проекты с высокой степенью подготовки и экономического обоснования даст возможность правительству сконцентрировать собственные ресурсы на решении инфраструктурных проблем в других регионах Украины и, таким образом, ускорить сдачу объектов, которые на протяжении последних лет были практически заморожены.

«Я чрезвычайно заинтересован в успешной реализации всех проектов из ЕБРР”, - отметил Н.АЗАРОВ.

Глава правительства подчеркнул, что для Украины ЕБРР – один из самых эффективных инвесторов – кредитный портфель для Украины около 5 млрд. долл. – и учитывая многолетнее сотрудничество, есть уверенность в том, что на этапе коренной модернизации украинской экономики сотрудничество с банком может выйти на новую ступень.