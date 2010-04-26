«Укртелеком» уменьшил убыток в 5 раз

Убыток «Укртелекома» в I квартале 2010 г. уменьшился более чем в 5 раз, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составил 36,11 млн. грн. Об этом сообщается в отчете компании, обнародованном в системе раскрытия информации Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Доход компании за этот период составил более 1,675 млрд.грн., что несколько ниже, чем в I квартале прошлого года (1, 678 млрд.грн.).

Справка УНИАН. "Укртелеком" - монополист на рынке местной связи – более 10,3 млн. абонентов. Компания также оказывает услуги широкополосного доступа в Интернет – более 800 тыс. абонентов, и услуги мобильной связи – более 460 тыс. абонентов.