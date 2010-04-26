Украинский суд впервые лишил свободы продавца

Украинский суд впервые приговорил продавца к лишению свободы за распространение пиратского программного обеспечения (ПО). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе украинского представительства Ассоциации производителей программного обеспечения (Business Software Alliance, BSA).

Сообщается, что в результате недавних действий, инициированных членами BSA, сотрудники органов внутренних дел провели проверку рынка "Петровка" в Киеве. В ходе проверки были обнаружены и изъяты в общей сложности 63 пиратских диска с программным обеспечением Adobe System и Microsoft. На продавца дисков было заведено уголовное дело. В апреле 2010 он был признан виновным в Оболонском районном суде и приговорен к тюремному заключению на 3 года и 6 месяцев.

«Это первый случай в Украине, когда суд приговорил к реальному сроку лишения свободы за нарушение прав интеллектуальной собственности», - отмечается в сообщении.

Несмотря на желание в первую очередь применять образовательные методы в борьбе с нарушителями авторских прав, BSA продолжит инициировать проверки субъектов хозяйственной деятельности во всех регионах Украины.

Так, в период с января по март 2010 года юридический представитель BSA в Украине был проинформирован о 59 фактах нарушения авторских прав компаний-членов BSA со стороны различных предприятий и организаций Украины. В адрес правоохранительных органов было направлено 42 заявления о нарушении авторских прав членов Ассоциации со стороны конечных пользователей. Кроме того по возбужденным в отношении пользователей делам было заявлено 17 гражданских исков.

За указанный период представитель BSA направил в адрес различных предприятий 29 предупредительных писем с информацией о последствиях использования нелицензионного программного обеспечения. Также, представитель BSA обратился в правоохранительные органы Украины с запросами о проведении проверок 26 предприятий на предмет законности использования программных продуктов компаний-членов BSA.

Состоянием на март 2010 года на рассмотрении судов Украины находится 13 уголовных дел в отношении пользователей нелицензионного программного обеспечения.

Информация о BSA

Справка УНИАН. Ассоциация производителей программного обеспечения Business Software Alliance (www.bsa.org) – ведущая организация, выступающая в поддержку безопасного и легального использования программного обеспечения в цифровом мире. Ассоциация действует в интересах своих участников – международных производителей программного обеспечения и партнеров – производителей компьютерной техники, выражая эти интересы в работе с государственными органами и на международных рынках. Участники Ассоциации представляют одну из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики. Программы BSA направлены на развитие инновационных технологий посредством инициатив в области образования и государственной политики, поддерживающих защиту авторского права, информационную безопасность, торговлю и электронную коммерцию. Участниками BSA являются такие компании, как Adobe, Altium, Apple, Asseco Poland S.A., Autodesk, Bentley Systems, Corel, Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, Embarcadero, Microsoft, Siemens, Symantec, Tekla и The MathWorks.

Свою деятельность в Украине Business Software Alliance начала в 2008 году.