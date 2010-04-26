На развитие дорог планируется направить 2,98 млрд. грн.

16:58, 26 апреля 2010
Транспорт/Связь
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Проект госбюджета

На развитие сети и содержание автодорог общего пользования в текущем году из Спецфонда государственного бюджета планируется направить 2 млрд. 865,2 млн. грн. Об этом говорится в проекте закона "О Государсвтенном бюджете на 2010 г.", подготовленном Кабинетом министров Украины и размещенном на сайте парламента под №6000.

Кроме того, на погашение обязательств по кредитам, полученным под гарантии Кабмина, запланировано направить 3 млрд. 246,5 млн. грн.

Напомним, на развитие сети и содержание автодорог общего пользования Госбюджетом-2009 направлено 4,631 млрд. грн. В 2008 году в спецфонде Государственного бюджета на развитие и содержание сети автомобильных дорог Украины общего пользования было заложено 5,85 млрд. грн. Кроме того, из спецфонда на погашение обязательств «Укравтодора» по кредитам, выданным под госгарантии, было заложено 1,6 млрд. грн.

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