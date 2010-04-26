Министр транспорта пообещал поддержку авиакомпаниям

Министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО пообещал поддержку авиакомпаниям для обновления ими парка самолетов. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи, об этом шла речь сегодня во время ознакомительной встречи министра с представителями наибольших авиакомпаний Украины.

«Мы заинтересованы в развитии как каждой отдельной авиакомпании, так и всех в целом», - сказал министр.

По словам К.ЕФИМЕНКО, средний возраст большинства самолетов, которые эксплуатируют украинские авиакомпании, более 10 лет. В то же время сами руководители компаний констатируют, что эксплуатация новых самолетов выгоднее с экономической точки зрения.

Министр дал поручение Государственной авиационной администрации совместно с представителями авиакомпаний отработать действенные механизмы государственной помощи для экономического стимулирования покупки новых самолетов. В частности, речь идет о содействии в ратификации Верховной Радой Украины «Кейптаунской конвенции» о защите прав владельцев самолетов и возможное введение нулевой ставки налогообложения импорта новых самолетов и запчастей к ним. Конкретные шаги и взаимные обязанности будут обсуждены на следующей встрече министра с участниками рынка авиаперевозок.

Участие во встрече приняли руководители авиакомпаний «Международные авиалинии Украины», «АэроСвит», «Донбассаэро», «Роза Ветров», «Авиалинии Антонова», «Визз Эйр Украина», «Днеправиа».