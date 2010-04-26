Мариупольский порт нарастил переработку угля и металлов

Мариупольский морской торговый порт в первом квартале 2010 года существенно нарастил переработку угля и металлов – на 32,5% и на 58%, соответственно, против аналогичного периода 2009 года.

Об этом УНАИН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

В частности, за январь-март предприятие переработало 1 млн. 613 тыс. тонн металлов и 816 тыс. тонн угля и кокса, что существенно превышает запланированные объемы порта.

В целом грузопереработка Мариупольского порта в первом квартале составила 2 млн. 430 тыс. тонн, что на 36% больше аналогичного периода 2009 года. В основном выросли экспортные грузы – на 45%, в сравнении с январем-мартом прошлого года.