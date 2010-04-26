«Лугансктепловоз» увеличил убыток почти в три раза

ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" в январе-марте 2010 года увеличило чистый убыток в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 35,294 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в январе-марте т.г. «Лугансктепловоз» сократил чистый доход на 97,3% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 5,798 млн. грн., а также сократил валовой доход (выручку) от реализации на 97,2% – до 6,669 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" – крупнейшее предприятие Украины, специализирующееся на выпуске магистральных грузовых тепловозов и электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов.

31 марта 2010 года Фонд госимущества объявил о проведении приватизационного конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже государственного пакета акций ОАО «Лугансктепловоз» в размере 76,001% уставного капитала.

Стартовая цена выставленного на продажу госпакета «Лугансктепловоза» составляет 400 млн. грн.

Конкурс по продаже «Лугансктепловоза» состоится 15 июня 2010 года.