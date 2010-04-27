«Укрзализныця» назначила 49 дополнительных поездов
12:28, 27 апреля 2010Транспорт/Связь
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К майским праздникам
По состоянию на 27 апреля «Укрзализныця» включила в расписание 49 дополнительных поездов на майские праздники.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.
В частности, 10 поездов назначила Юго-Западная железная дорога, 8 – Одесская, по 7 – Львовская и Донецкая, 13 – Приднепровская, 4 – Южная железная дорога.
Кроме того, десять поездов назначили российские железнодорожники.
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