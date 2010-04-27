«Укрзализныця» назначила 49 дополнительных поездов

По состоянию на 27 апреля «Укрзализныця» включила в расписание 49 дополнительных поездов на майские праздники.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, 10 поездов назначила Юго-Западная железная дорога, 8 – Одесская, по 7 – Львовская и Донецкая, 13 – Приднепровская, 4 – Южная железная дорога.

Кроме того, десять поездов назначили российские железнодорожники.