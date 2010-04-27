Минтранс ужесточит контроль автоперевозчиков

Министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО поручил Государственной администрации автомобильного транспорта и Глававтотрансинспекции в самые короткие сроки отработать меры безопасности и внедрить более жесткие механизмы контроля за перевозчиками.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Минтранссвязи, по мнению министра, это позволит уменьшить количество аварийных случаев на транспорте.

«Мы проведем серьезную работу, чтобы обнаружить основные проблемные направления, которые касаются безопасности, и наработать эффективные мероприятия для уменьшения аварийности. Вопросы безопасности являются приоритетными для отрасли транспорта, ведь все аварии касаются жизни и здоровья людей», - сказал министр.

По поручению К.ЕФИМЕНКО, Государственная администрация автомобильного транспорта Минтранссвязи создала Аналитическую группу, которая изучит современное состояние деятельности отрасли автомобильного транспорта.

«Чтобы работа по повышению уровня безопасности проводилась максимально эффективно, мы произведем полную инвентаризацию дел в автотранспортной отрасли», - отметил министр.

К середине мая специалисты, которые входят в состав Аналитической группы (представители Всеукраинской ассоциации автоперевозчиков (ВААП), ГП "Служба международных автоперевозок" (СМАП), "Киевпассервис”, ГП "ГосавтотрансНИИпроект" и др.), проведут углубленный анализ работы автомобильного транспорта за 2008-2009 годы и мониторинг состояния нормативно-правового обеспечения отрасли. Специалисты изучат пакет вопросов, которые нуждаются в неотложном решении и конкретных мероприятиях, - безопасность автомобильных перевозок, лицензирование транспортных средств, внутренние пассажирские перевозки, маршрутная сеть, международные перевозки пассажиров и грузов.

По результатам анализа Аналитическая группа подготовит предложения относительно решения актуальных проблем деятельности автомобильного транспорта и разработает конкретные мероприятия для их реализации.