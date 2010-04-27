Авиакомпания Delta возобновит прямые рейсы между Киевом и Нью-Йорком

Авиакомпания Delta Air Lines (США) со 2 мая возобновляет беспересадочные рейсы между Киевом («Борисполь») и Нью-Йорком («Джон Ф. Кеннеди»).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам менеджер по продажам Delta в Украине и России Леонид ТАРАСОВ.

Рейсы будут осуществляться 5 раз в неделю на Boeing 767-300ER. Вместимость самолета – 214 пассажиров и 36 пассажиров в классе Business Elite.

По его словам, возвращение к обслуживанию рейса вызвано повышением спроса на летний период. «Мы уже видим, что рейс на 2 мая будет полный. Сегодня спрос показывает, что есть все основания надеяться на переход в зимнее время расписания», - отметил он. По словам Л.ТАРАСОВА, до зимнего расписания еще полгода, поэтому решение относительно выполнения полетов зимой будет приниматься позже в зависимости от спроса. «Предварительные расчеты показывают, что спрос растет быстро, и мы хотим надеяться, что будем летать круглый год», - сказал он.

Он сообщил, что в прошлом году средняя загрузка рейсов на данном направлении составляла около 90%, что является высоким показателем. По словам Л.ТАРАСОВА, около 60-65% пассажиров летят в другие американские города, поэтому график составлен таким образом, чтобы максимально увеличить количество вариантов стыковочных рейсов.

Он также сообщил, что к 2013 г. все рейсы Киев - Нью-Йорк будут оснащены спальными креслами в бизнес-классе и встроенными в каждое сиденье эконом-класса аудио-, видеопроигрывателями.

Напомним, в сентябре 2009 г. Delta Air Lines приостановила регулярные рейсы Киев - Нью-Йорк на период зимней навигации в связи с низким спросом.

Справка УНИАН. Delta Air Lines – один из крупнейших авиаперевозчиков мира. В прошлом году обслужила 160 млн. пассажиров. Компания обслуживает 355 аэропортов в 65 странах на 6 континентах. Delta является членом-основателем глобального альянса SkyTeam.

В Украине выполняет только рейсы между Киевом и Нью-Йорком.