Украина и РФ подпишут План интеграции транспортных систем

Министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО и министр транспорта Российской Федерации Игорь ЛЕВИТИН подпишут актуализированный План мероприятий по реализации Концепции интеграции транспортных систем двух стран.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Минтранссвязи Украины, подписание документа состоится во время VII заседания Подкомиссии по вопросам транспорта Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-российской межгосударственной комиссии, которое будет проходить 4-5 мая в г. Брянск (РФ).

«Мы не можем в дальнейшем терять грузы. Любые проблемные вопросы, которые есть в системе транспорта и мешают его развитию, мы должны решать. Для того, чтобы использовать транспортные мощности обеих стран на полную мощность, нужно повысить уровень сотрудничества по нынешним проектам и активизировать новые направления», - подчеркнул К.ЕФИМЕНКО.

Во время заседания министры также обсудят пакет актуальных вопросов российско-украинского сотрудничества в отрасли водного, железнодорожного, воздушного, международного автомобильного сообщения. В частности, речь будет идти об обеспечении безопасности судоходства в Азовском и Черном морях, а также в Керченском проливе, сотрудничестве в сфере судоходства внутренними водными путями, реализации общих проектов в сфере железнодорожного транспорта, в частности, строительства ширококолейной железнодорожной линии Кошице-Братислава-Вена, расширении мощностей железнодорожно-паромной переправы между портами Крым и Кавказ и развитии магистралей Москва-Киев и Москва-Симферополь.