10% украинских компьютерных клубов легализовали ПО

«Майкрософт Украина» подвела итоги реализации Программы для компьютерных клубов, в результате которой 10% украинских компьютерных клубов легализовали свое программное обеспечение.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании «Майкрософт Украина».

Отмечается, что в рамках указанной программы украинским Интернет-кафе и компьютерным клубам компания предоставила возможность приобрести лицензии на самые популярные программные продукты Microsoft со скидкой до 90%.

За 5 месяцев действия акции, которая закончилась 31 марта, 171 Интернет-кафе воспользовались специальными условиями, из них 97 легализовали ПО Microsoft.

Как отметил генеральный директор «Майкрософт Украина» Дмитрий ШИМКИВ, результаты программы для Интернет-кафе очень четко демонстрируют отношение украинцев к легальному программному обеспечению: даже при скидке 90% только 10% компьютерных клубов воспользовались возможностью легализовать ПО. «Это означает, что индустрия в целом все еще не готова перейти к цивилизованному способу ведения бизнеса», - добавил он.

Сообщается также, что большинство участников воспользовались специальным предложением программы в последний месяц ее действия – 80% заявок поступили в марте. Кроме скидок на операционные системы и офисные пакеты существенным условием акции были специальные условия на приобретение лицензий на право сдачи ПО Microsoft в аренду. Такая лицензия необходима для предоставления доступа к программным продуктам, установленным в Интернет-кафе, третьим лицам.

Справка УНИАН. Основанная в 1975 году корпорация Microsoft является признанным мировым лидером в разработке программного обеспечения, а также в предоставлении услуг и решений.

С 2003 года в Украине работает компания «Майкрософт Украина», в задачи которой входит развитие рынка программного обеспечения, а также внедрение и локализация новейших технологий на территории Украины.