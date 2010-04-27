В Одесском порту обрабатывается 1-я партия транзитной нефти

25 апреля к причалу №1 нафтогавани Одесского морского торгового порта был поставлен танкер SEA STAR (длина – 249 м, флаг Мальта) с 80 тыс. тоннами нефти назначением на Мозырский нефтеперерабатывающий завод (Республика Беларусь).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтранса, это первая партия транзитной нефти из Венесуэлы.

Согласно сообщению, сейчас рентабельность варианта транспортировки нефти для Беларуси через Одесский порт и дальше железной дорогой грузополучателю рассчитывается экономистами. В случае благоприятного завершения эксперимента грузопоток может составлять до 4 млн. тонн в год (согласно с договоренностями двух стран).

Начальник порта Николай ПАВЛЮК подтверждает, что перевалка транзитной нефти на Беларусь для Одесского порта не проблема. По его словам, жизнеспособность маршрута больше зависит от синхронизации работы нефтебаз, которые предоставляют емкости, и наличия достаточного количества железнодорожных цистерн. Окончание выгрузки первой партии нефти из Венесуэлы ожидается до конца сегодняшних суток.