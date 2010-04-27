“АэроСвит”: перевозки из Европы на восток упали на 30-40%

Авиакомпания «АэроСвит» констатирует падение спроса на авиаперевозки со стороны транзитных пассажиров из Европы на восточные направления на 30-40% после проблем с авиасообщением, которые наблюдались ранее из-за перемещения вулканического пепла и закрытия ряда аэропортов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам помощник директора авиакомпании «АэроСвит» по связям с общественностью Сергей КУЦЫЙ.

«Спрос из Европы транзитом через Украину на восточные направления упал на 30-40%», - отметил он. В частности, это касается транзитных направлений через аэропорт «Борисполь» на Бангкок, Пекин, Дели, Среднюю Азию, Тель-Авив. По словам С.КУЦЕГО, со стороны украинского пассажира спада спроса не наблюдается.

По его данным, в целом в период с 16 по 21 апреля, когда наблюдались перебои с авиасообщением из-за закрытия воздушного пространства ряда стран, компания отменила 84 рейса. Наибольшее количество – 44 рейса – были отменены 17 апреля, когда был закрыт аэропорт «Борисполь». В частности, было отменено 9 рейсов Киев-Варшава, 8 рейсов на московском направлении.

По словам директора Директората по продажам «АэроСвита» Дарьи КАЛЕНСКОЙ, с 21 апреля компания полностью «вошла в расписание» и выполнила все рейсы.

Он сообщила, что компания со своей стороны сделала все возможное, чтобы удовлетворить потребности пассажиров. В частности, «АэроСвит» переоформлял билеты, возвращал средства в случае отмены рейса, доставлял пассажиров рейсами других авиакомпаний, а также автобусами, паромом до мест назначений, предоставлял питание транзитным пассажирам, размещал за свой счет в отелях.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит» – Украинские авиалинии», созданная в 1994 году, является одним из крупнейших украинских авиаперевозчиков, оперирует широкой маршрутной сетью и самолетным парком, состоящим из 16 судов Boeing.

На сегодняшний день «АэроСвит» обслуживает более 50 международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных, а также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие административные и региональные центры Украины.

Фонд госимущества Украины владеет 22,3941% акций «АэроСвита», ООО «ГенАвиа-Инвест» – 24,999%.