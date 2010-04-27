Туроператоры: 95% отелей согласились перебронировать номера

Крупные украинские туроператоры договорились с 95% отельеров относительно возможности перебронирования проживания на более поздний срок без штрафов в связи с ситуацией, когда украинские туристы не смоги попасть на отдых из-за перебоев с авиасообщением, которые ранее наблюдались из-за извержения вулкана в Исландии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила журналистам вице-президент Ассоциации лидеров турбизнеса Украины (АЛТУ) Елена ШАПОВАЛОВА.

«Некоторые отели в странах Европы не вернули туроператорам предварительно оплаченные средства за туристов, которые не смогли своевременно прибыть в забронированные отели. Хотя большинство отелей позволили без штрафных санкций перебронировать проживание на более поздний срок», - отметила она. По ее словам, перебронирование возможно на определенное время в течение года.

В то же время Е.ШАПОВАЛОВА сообщила, что туроператоры уже начали возвращать туристам средства, заплаченные за авиаперелеты, которые не были выполнены. По ее словам, это стало возможно благодаря тому, что украинские авиакомпании одними из первых в Европе достигли согласия относительно предоставления пассажирам возможности бесплатно перебронировать билеты, если рейс отменен, либо вернуть средства.