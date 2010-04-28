Для кортежа Януковича в Киеве открыли Гаванский мост

Для кортежа Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Киеве открыли Гаванский мост.

Об этом пишет газета «Сегодня».

По информации издания, на Гаванском мосту началась перестройка. На въезде со стороны улицы Набережно-Крещатицкой установили шлагбаум, а на выезде со стороны улицы Электриков - раздвижной забор. Там же вчера полным ходом шла работа над расширением отбойника.

«Для того, чтобы Президент со своим кортежем мог спокойно проехать, расширяем забор с 10-метрового до 30-метрового», - рассказали газете сотрудники «Киевавтодора». Они же сообщили, что в минувшую пятницу установили на забор и шлагбаум специальные автоматические системы, позволяющие открыть ворота одним нажатием кнопки на пульте, сидя прямо в машине. «Было четыре пульта, один отдали милиции, остальные три - ЯНУКОВИЧУ, АЗАРОВУ и еще кому-то», - рассказали они. Рабочие говорят, что как только строительство моста завершится, проезд откроют для всех автомобилистов, а пока еще идет ремонт, пустить потоки машин невозможно, зато реально выйти из положения с пробками из-за кортежей.

«С помощью такого решения для кортежа Президента не придется теперь перекрывать движение на большом участке набережной. Но эти меры временные, после того, как закончат строительство эстакады на Набережно-Крещатицкой, шлагбаум снимут, и там будут ездить все машины», - сказали рабочие.

Газета напоминает, что ранее Президент Виктор ЯНУКОВИЧ неоднократно акцентировал внимание на том, что его беспокоит ситуация с пробками на дорогах столицы, которые возникают из-за проезда его кортежа. А после ДТП на выезде с проспекта Бажана на Бориспольское шоссе, в которое попал один из автомобилей президентского кортежа, В.ЯНУКОВИЧ распорядился минимизировать неудобства, которые возникают из-за его передвижения по городу. Глава государства сейчас ездит из Межигорья на Банковую через Петровку, Оболонь, Подол, что создает нередко пробки, ведь, согласно правилам проезда кортежей, движение должны перекрывать за 10 минут до их проезда и открывать через три.

В Администрации Президента «Сегодня» подтвердили, что мост откроется для всех, как только будет достроен.