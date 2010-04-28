Украина и Оман договорились о семи авиарейсах в неделю

Украина и Оман договорились об установлении семи авиарейсов в неделю с последующим их увеличением по определенным направлениям между любыми пунктами на территории двух стран.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины, договоренность зафиксирована в протоколе между авиационными властями государств, подписанном в среду, 27 апреля, по результатам двусторонних переговоров относительно воздушного сообщения между Украиной и Султанатом Оман.

Принципы, определенные в согласованном протоколе переговоров, вступят в силу после завершения соответствующих внутренних процедур.

В соответствии с подписанным документом, стороны договорились в целом согласовать проект текста межправительственного Соглашения о воздушном сообщении. При проведении последующих переговоров, начиная от даты подписания протокола до окончательной доработки Соглашения о воздушном сообщении и вступления его в действие, было решено, что каждое из государств в соответствии со своей компетенцией будет руководствоваться принципами, отображенными в протоколе. Чтобы ускорить установление воздушного сообщения между Украиной и Оманом руководители авиационных администраций обеих сторон обратятся к соответствующим органам власти для учреждения необходимых внутригосударственных процедур для заключения отмеченного соглашения.

Что касается назначений перевозчиков, то, согласно протоколу, каждая сторона будет иметь право назначить одного или несколько авиаперевозчиков для выполнения рейсов по установленным маршрутам. Оманская сторона сообщила о назначении авиакомпании «Оман Эйр». Госавиаадминистрация Украины обязалась определиться с назначением авиаперевозчиков и проинформировать позже об этом авиационную власть Омана.

Напомним, на сегодняшний день прямое регулярное воздушное сообщение между Украиной и Оманом отсутствует.