ДЖД добавила 25 вагонов в пригородные поезда

В связи с увеличением пассажиропотока в канун майских праздников в пригородном сообщении на Донецкой железной дороге дополнительно в пригородные поезда включены 25 вагонов. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ДЖД.

В частности, больше всего дополнительных вагонов будет включено в состав поездов, которые будут следовать в Красный Лиман, Чаплино, Мариуполь и Славянск.

На сегодня пригородные поезда курсируют с максимальным количеством вагонов. Кроме того, вопрос включения дополнительных вагонов в пригородные поезда находится под контролем, и в случае необходимости будет увеличиваться количество рейсов на самые популярные направления.

Услугами пригородных поездов пользуются, прежде всего, пенсионеры, студенты, школьники, жители тех населенных пунктов, где временами другого транспорта нет. Потому железнодорожники, несмотря на большие убытки, будут прилагать усилия, чтобы в полной мере удовлетворить потребности населения Донбасса в перевозках, отмечается в сообщении ДЖД.