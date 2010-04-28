«Лугансктепловоз» заинтересовал иностранную компанию

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) сегодня, 28 апреля, заключил договор конфиденциальности на ознакомление с приватизируемым предприятием – ОАО «ХК «Лугансктепловоз» – с первой компанией-нерезидентом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИ.

При этом в пресс-службе не уточнили, какая это компания – российская или западная.

Ранее ФГИ заключил договоры конфиденциальности с тремя украинскими компаниями.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля т.г. Фонд госимущества заключил договоры конфиденциальности по «Лугансктепловозу» с двумя украинскими компаниями. В соответствии с заключенными договорами, компании смогут посетить приватизируемое предприятие и непосредственно ознакомиться с его деятельностью.

Справка УНИАН. 31 марта т.г. Фонд госимущества объявил о проведении приватизационного конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже государственного пакета акций ОАО «Лугансктепловоз» в размере 76,001% уставного капитала.

Стартовая цена выставленного на продажу госпакета «Лугансктепловоза» составляет 400 млн. грн.

Конкурс по продаже «Лугансктепловоза» состоится 15 июня 2010 года.