КМУ намерен давать займы

Кабинет министров Украины намерен решить вопрос предоставления займов для местных органов власти на проведение ремонта автодорог после зимы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Кабмине сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Украины Александр ПОПОВ.

«Основная проблема на сегодня – это проблема дорог, улиц, так как, к сожалению, средства, которые органы местного самоуправления получают на проведение таких работ, поступают в местный бюджет на протяжении года, и поэтому мы сейчас завершаем подготовку постановления Кабмина, которое позволит предоставлять займы органам местного самоуправления на выполнение этих работ в сжатые сроки, и затем, после поступления в местный бюджет государственных средств, рассчитываться с кредиторами», – сообщил он.

По мнению министра, это позволит в будущем сразу же, как только сойдет снег, проводить ремонт дорог. «Это будет системой, и до мая, в мае - последний срок, будет решен вопрос местных улиц и территорий с точки зрения их реконструкции и капремонта», - сказал А.ПОПОВ.