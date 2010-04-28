Ефименко просит Клюева поспособствовать проверке ЧМП

Министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО настаивает на осуществлении правоохранительными и контролирующими органами проверки законности отчуждения имущества, которое принадлежало Государственной судоходной компании «Черноморское морское пароходство».

По данным пресс-служба Минтранссвязи, с соответствующим письмом министр обратился к первому вице-премьер-министру Украины Андрею КЛЮЕВУ.

К.ЕФИМЕНКО считает необходимым привлечение виновных в растратах к ответственности, поскольку в ситуации с Черноморским пароходством нарушены интересы государства.

Министр отметил, что на протяжении последних лет по отношению к ГСК «ЧМП» наблюдается антигосударственная позиция и немотивированное применение процедуры банкротства. В результате этого, государственное предприятие, балансовая стоимость активов которого превышает 500 млн. грн., фактически выведено из-под контроля органов государственной власти и управления, что приводит к отчуждению за бесценок государственного имущества, искусственному созданию долгов.

К.ЕФИМЕНКО настаивает на необходимости срочного вмешательства и недопущения процедуры ликвидации пароходства.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля т.г. Министерство экономики, с учетом материалов ГлавКРУ и СБУ, сформировало перечень из 128 объектов государственной формы собственности, в отношении которых могут осуществляться неправомерные действия с целью завладения государственной собственностью. В список, в частности, вошли Черноморское морское пароходство (ЧМП), спиртзаводы, столичные гостиницы, имущество вузов и угольные предприятия.