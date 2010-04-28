Минтранс может объединить предприятия водных путей

По поручению министра транспорта и связи Украины Константина ЕФИМЕНКО Минтранссвязи рассматривает возможность объединения трех морских предприятий: ГП «Укрводшлях», ГП «Устьдунайводшлях» и ГП «Черноморско-азовское производственно-эксплуатационное управление морских путей», что позволит повысить эффективность их деятельности.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба министерства.

«Это три структуры, которые выполняют однородные функции. Поэтому сейчас мы рассматриваем целесообразность и возможные варианты их объединения, что позволит развивать и усилить влияние этой структуры и целеустремленно ее развивать», – сказал министр.

К.ЕФИМЕНКО обратился ко всем руководителям отрасли с поручением тщательным образом проанализировать возможность слияния государственных предприятий с целью оптимизации и улучшения функционирования транспортного хозяйства. «Я ожидаю от вас рациональных предложений и обоснований для улучшения нашей работы», – сказал он.