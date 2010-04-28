Новый Ан-158 совершил первый полет

Сегодня на аэродроме ГП «Антонов» состоялся первый взлет нового регионального реактивного самолета Ан-158, постройка которого была завершена на предприятии неделю назад.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии первого взлета приняли участие Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий КИВА, министр промышленной политики Дмитрий КОЛЕСНИКОВ, мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ и другие официальные лица.

Как отметил в приветственном слове глава государства, в постройке нового самолета принимали участие 37 предприятий Украины, около 130 предприятий РФ и около 30 предприятий со всего мира.

«Мировой рынок ждет этот самолет. Мы знаем, что вклад Украины будет там, где летает этот самолет. И будут знать АНТК имени Антонова», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Также глава государства добавил: «наши переговоры с Россией дают надежду, что авиастроение будет развиваться».

Кроме того, в ходе мероприятия состоялся обмен подписанными экземплярами акта передачи самолета Ан-148 между ГП «Антонов», построившим этот самолет, и авиакомпанией «Аэросвит», которая будет его эксплуатировать. Это уже второй Ан-148 во флоте «Аэросвита».

Справка УНИАН. Ан-158 – региональный реактивный самолет нового поколения, предназначенный для перевозки до 99 пассажиров, созданный на базе Ан-148. В числе основных отличий Ан-158 от Ан-148: увеличено количество пассажирских мест, удлиненная на 2,5 м. пассажирская кабина, увеличен объем багажных полок в пассажирской кабине, усовершенствована конструкция крыла, уменьшен на 9% расход топилва и уменьшены на 12% прямые эксплуатационные расходы.