ЗАЗ намерен увеличить выпуск автомобилей

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАО "ЗАЗ") намерен в 2010 году увеличить объемы производства автомобилей на 20% – до 60 тыс. штук.

Как передает корреспондент УНИАН, на встрече с председателем Запорожской облгосадминистрации Борисом ПЕТРОВЫМ председатель правления ЗАО «ЗАЗ» Николай ЕВДОКИМЕНКО сообщил, что "в текущем году планируется выпустить около 60 тысяч автомобилей, из которых половину на экспорт".

По данным пресс-службы завода, за 2009 год Запорожский автомобилестроительный завод выпустил около 50 тысяч автомобилей – более чем в 4 раза меньше докризисных показателей работы предприятия, когда "ЗАЗ" выпускал до 260 автомобилей в год.

Как отметил Н.ЕВДОКИМЕНКО, запорожские автопроизводители намерены добиваться поддержки от государства. "Большинство стран дотирует свое автопроизводство на суммы от 300 млн. до 7 млрд. долларов, поэтому и украинцам следует побороться за своего покупателя", – сказал он, отметив при этом, что "ЗАЗ" намерен добиваться от правительства решения вопроса об участии государства в кредитовании покупателей отечественных автомобилей.

"Правительство должно взять на себя обязательства госвыплаты части процентов по кредиту", – считает Н.ЕВДОКИМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году «ЗАЗ» сократил производство легковых автомобилей на 82,6%, или 208,518 тыс. штук, по сравнению с 2008 годом – до 43,958 тыс. штук.

Справка УНИАН. ЗАО «ЗАЗ» – крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию «УкрАВТО».

Корпорация «УкрАВТО» – крупнейший производитель автомобилей в Украине и Польше, дистрибьютор и поставщик сервисных услуг. В активе «УкрАВТО» – успешное многолетнее сотрудничество с Daimler AG, Chrysler LLC, General Motors, Nissan, Toyota, Chery и «АвтоВАЗ».

В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов, а также сеть автозаправочных комплексов.