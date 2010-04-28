Украина и Россия ведут переговоры о совместных проектах в авиастроении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня в Киеве в ходе церемонии первого взлета нового самолета Ан-158.

«Сегодня мы в стадии переговоров. Переговоры – это процесс, который должен закончиться консенсусом», – сказал он.

При этом В.ЯНУКОВИЧ добавил, что «есть интерес двух стран, и очень важно, что российская сторона заинтересована в совместной работе с украинской, а украинская – с российской».

По словам Президента, возможные формы сотрудничества в авиастроении будут базироваться на таком принципе: если совместные проекты по постройке самолетов будут осуществляться в Украине, то 60% всех комплектующих и работ будет выполнять украинская сторона, а 40% – российская; если же самолеты будут собираться в России, то сохранится такой же паритет: 60% – Россия, 40% – Украина.

В свою очередь, генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий КИВА сообщил, что «сейчас прорабатывается форма совместной работы». При этом он отметил, что подписанных документов еще нет.

По словам Д.КИВЫ, форма совместной работы позволит украинскому авиапрому работать как самостоятельно, так и в кооперации с российским авиапромом.

Как сообщал УНИАН, сегодня на аэродроме ГП «Антонов» состоялся первый взлет нового регионального реактивного самолета Ан-158, постройка которого была завершена на предприятии неделю назад. В постройке нового самолета принимали участие 37 предприятий Украины, около 130 предприятий РФ и около 30 предприятий из других стран.