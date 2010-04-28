«Укрзализныця» получила убыток 1,69 млрд. грн.

«Укрзализныця» в первом квартале текущего года от пассажирских перевозок получила убыток 1,69 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам заместитель генерального директора «Укрзализныци» Николай СНИТКО.

По его словам, в том числе, 928,9 млн. грн. – в дальнем сообщении и 762,2 млн. грн. – в пригородном сообщении.

Как напомнил он, в целом за 2009 год «Укрзализныця» получила 5,2 млрд. грн. убытков от пассажирских перевозок.

Как отметил Н.СНИТКО, убыточность пассажирских перевозок растет. Он также напомнил, что государство должно компенсировать перевозку льготных категорий пассажиров, однако практически компенсация на сегодня составляет около 20%.

Как сообщал УНИАН, заместитель генерального директора «Укрзализныци» Николай СНИТКО сегодня также заявил, что «Укрзализныця» инициирует повышение цен на пассажирские перевозки на 15% с 1 июня и на 15% с 1 сентября текущего года.