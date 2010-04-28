Днепропетровск привлечет у «Эрсте Банка» кредит
3 млн. грн. на ремонт дорог
Днепропетровское городское коммунальное предприятие «Управление по ремонту и эксплуатации автодорог» привлечет в ОАО «Эрсте Банк» кредит в размере 3 млн. грн для текущего и капитального ремонта дорог города.
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на очередной сессии Днепропетровского горсовета.
Кредит планируется привлечь на 12 месяцев под залог коммунального имущества. В качестве залога определены два нежилых помещения общей площадью более 600 кв. метров, расположенные в центральной части Днепропетровска.
Процентная ставка по кредиту пока не разглашается.
Необходимость привлечения кредитных средств на ремонт дорог объясняется отсутствием городского бюджета, который планируется утвердить в средине мая текущего года.