Днепропетровск привлечет у «Эрсте Банка» кредит

Днепропетровское городское коммунальное предприятие «Управление по ремонту и эксплуатации автодорог» привлечет в ОАО «Эрсте Банк» кредит в размере 3 млн. грн для текущего и капитального ремонта дорог города.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на очередной сессии Днепропетровского горсовета.

Кредит планируется привлечь на 12 месяцев под залог коммунального имущества. В качестве залога определены два нежилых помещения общей площадью более 600 кв. метров, расположенные в центральной части Днепропетровска.

Процентная ставка по кредиту пока не разглашается.

Необходимость привлечения кредитных средств на ремонт дорог объясняется отсутствием городского бюджета, который планируется утвердить в средине мая текущего года.