Судостроительный завод им. 61-го коммунара будет сохранен

Власти Николаевской области решили сохранить Судостроительный завод им. 61-го коммунара как целостное предприятие существующего профиля, а также консолидировать усилия руководства предприятия и властей для выполнения этой задачи.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Николаевской областной государственной администрации, такое решение было принято в ходе сегодняшнего совещания в облгосадминистрации под руководством губернатора Николая КРУГЛОВА.

В пресс-службе напомнили, что Президент Украины поручил Министерству промышленной политики, Министерству финансов Украины, Министерству обороны Украины, Фонду госимущества и Николаевской ОГА до 15 мая подготовить согласованные предложения по решению проблемных вопросов деятельности государственного предприятия «Судостроительный завод им. 61-го коммунара».

В ходе совещания также было принято решение дифференцировать кредиторскую задолженность предприятия, сочно реализовать имеющуюся неликвидную продукцию, чтобы погасить неотложные доги – 12 млн. грн. по заработной плате и 24 млн. - перед бюджетом.

Было принято решение в рамках выполнения поручения Президента предложить соответствующим государственным органам разрешить продажу недостроенного ракетного крейсера «Украина» в существующем виде – с учетом существующей задолженности государства перед предприятием. При этом предполагается использовать часть вырученных от продажи средств для погашения задолженностей завода и пополнения его оборотных средств.