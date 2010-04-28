УЗ назначила на 8 поездов больше, чем в прошлом году

«Укрзализныця» назначила на майские праздники на 8 поездов больше, чем на аналогичный период в прошлом году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам заместитель генерального директора «Укрзализныци» Николай СНИТКО.

В частности, по его данным, на майские праздники назначено 57 дополнительных поездов, большинство из которых будут отправляться в пиковый день – 30 апреля из Киева в Симферополь (11 поездов), Львов (2 поезда), Ужгород (3 поезда), Ивано-Франковск, Черновцы (по 2 поезда), а также в Донецк, Луганск, Запорожье, Николаев, Одессу и Харьков (по 1 поезду). Всего в указанных поездах пассажирам предоставлено дополнительно 6 тысяч мест в крымском направлении, 5,5 тысяч мест – в западном и почти по 1 тысяче – в других направлениях.

По словам Н.СНИТКО, кроме того, сегодня было принято решение выделить еще 4 поезда к дополнительным 57 поездам в направлении Симферополя, Чопа, Ивано-Франковска и Луганска. При этом он добавил, что руководство «Укрзализныци» приняло решение снизить цены на билеты на эти четыре поезда, учитывая их износ.

«Однако это не означает, что условия в этих поездах будут хуже, чем в других», – отметил Н.СНИТКО. По его словам, таким образом «Укрзализныця» изыскивает все возможности для назначения дополнительных поездов.

Также заместитель гендиректора «Укрзализныци» отметил, что ведомство рассматривает возможность назначения на период повышенного спроса дополнительно пригородных поездов повышенного комфорта на расстояние до 300 км. В частности, такие поезда могут курсировать во Львов, Винницу и другие города.

Кроме того, Н.СНИТКО сообщил, что ведомство открыло уже 175 дополнительных касс. По его словам, также принято решение об увеличении нарядов милиции на вокзалах в связи с появлением перекупщиков билетов в период повышенного спроса.

При этом заместитель гендиректора «Укрзализныци» напомнил, что Министерство внутренних дел сейчас готовит постановление относительно возврата к системе продажи билетов на поезда по паспортам.