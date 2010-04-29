Японский автогигант Toyota отзывает около 50 тыс автомобилей марки Sequoia для усовершенствования их электронной системы поддержания курсовой устойчивости. Об этом в среду сообщили официальные представители корпорации, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Система позволяет обеспечить контроль за сцеплением с дорогой на поворотах. В случае недостаточно эффективной работы она может помешать быстро развить необходимую скорость.

Представители компании своевременно проинформировали Национальное управление по безопасности движения автотранспорта США о проблеме и решили по собственной инициативе объявить об отзыве автомобилей для устранения возможных дефектов.

"Toyota готова более внимательно реагировать на жалобы покупателей и оперативно решать вопросы, связанные с выпускаемыми автомобилями", - заявил глава отдела контроля качества североамериканского представительства Toyota Стив Сент-Анджело.

При этом представители корпорации подчеркнули, что им не поступало никаких сообщений о несчастных случаях и авариях, связанных с неполадками в системе курсовой устойчивости.