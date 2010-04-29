Чистая прибыль Honda Motor в 2009 г. выросла на 96%

Чистая прибыль японского автомобильного концерна Honda Motor в 2009 финансовом году выросла на 96%, что стало первым увеличением за два года, говорится в опубликованном в среду пресс-релизе компании, сообщает k2kapital.

"Рост прибыли в основном подпитывается сокращением операционных расходов", - сказал исполнительный вице-президент компании Коичи Кондо, уточнив, что сокращение этих расходов составило 600 млрд. иен.

Высокий спрос на микроавтобусе Freed и другие модели увеличил продажи в Азии до 20%. Спрос на автомобили компании в Японии также вырос на 16% благодаря гибриду Insight.