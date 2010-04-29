Авиакомпания МАУ открыла прямой рейс Киев–Женева

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в среду, 28 апреля, выполнила первый прямой рейс по маршруту Киев – Женева – Киев.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Согласно сообщению, новый прямой регулярный рейс Киев – Женева будет выполняться, начиная с 28 апреля 2010 года, три раза в неделю по средам, пятницам и воскресеньям. На линии эксплуатируются современные самолеты «Боинг-737» с двумя классами обслуживания: бизнес и экономическим.

Таким образом, впервые открыто прямое воздушное сообщение с Женевой. До настоящего времени прямые рейсы из Киева выполнялись в Цюрих.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – ведущая украинская авиакомпания. Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800». Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Акционеры МАУ: Фонд государственного имущества Украины – 61,6%, UIAB (Австрия) – 22,5%, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – 9,9% и CIP – 6%.