«Укрзализныця» готовит заказы поездов к Евро-2012

У «Укрзализныци» осталось три месяца для заказа поездов в рамках проведения в Украине чемпионата Европы по футболу Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК.

«Технические параметры изготовления скоростных поездов к Евро-2012 подходит к критической точке, после которой их изготовить будет практически нереально. У нас есть реально три месяца. Если до трех месяцев мы закажем поезда, договоримся о кредитовании… Сегодня решается вопрос кредита», – отметил он.

В целом в этом году "Укрзализныця" намерена заказать 12 скоростных поездов. "Классических вагонов для пополнения существующего вагонного парка будет закуплено столько, сколько позволит финансовый план", – сказал М.КОСТЮК.

Грузовой парк планируется пополнить в 2010 году как минимум на 3 тыс. вагонов.