«Укрзализныця» в І квартале получила 80 млн. грн. прибыли

«Укрзализныця» в январе-марте 2010 года получила чистую прибыль в размере 80 млн. грн., сумма дохода составила 9,5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК.

«В первом квартале мы стабилизировали транзит – остановили падение», – сказал М.КОСТЮК.

Кроме того, по его словам, поступили дополнительные средства от грузовых перевозок. «В секторе пассажирских перевозок в пригородном сообщении все-таки наблюдается спад, а в дальних перевозках наблюдается около 4% роста. Таким образом, за первый квартал 2010 года «Укрзализныця» получила дополнительные поступления в сумме 500 млн. грн.», – отметил он. Эти средства, в частности, направлены на отказ от 4-дневной рабочей недели.

«Более 1 млрд. грн. – это балансовый убыток», – отметил М.КОСТЮК.